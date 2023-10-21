Подмосковье будет развивать технологии совместно с китайской провинцией Ляонин

Подмосковью интересно сотрудничество с Китаем в сфере технологий и образования, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время переговоров с секретарем комитета Коммунистической партии Китая провинции Ляонин Хао Пэном.

Стороны обсуждали ряд вопросов, включая наращивание взаимодействия в области железнодорожных контейнерных перевозок и расширение пропускной способности ТЛЦ «Белый Раст», углубление партнерства в сфере машиностроения и производства медицинского оборудования, развитие молодежных и образовательных обменов.

«Важное для нас направление сотрудничества в экономике — это, безусловно, технологии. В частности, внедрение 5G во все промышленные и технологические процессы, в государственное и муниципальное управление. Планируем в Шэньяне посетить ведущий в Китае и мире станкостроительный завод - для нас важно партнерство с такими производителями. У вас также выпускается высококлассное медицинское оборудование, мы уже смогли ознакомиться с некоторыми образцами. Это тоже представляет для нас интерес. Особенно я хотел бы подчеркнуть значимость сотрудничества в сфере образования – это обмен и студентами, и учениками, и учителями», — отметил Воробьев.

Большое внимание на встрече было уделено развитию терминально-логистического центра «Белый Раст», который располагается в Дмитровском городском округе. Это совместный проект с группой компаний Liaoning Port Group. Сегодня «Белый Раст» - самый большой хаб китайской продукции в Подмосковье и крупнейший железнодорожный комплекс России.

В 2021 году был запущен 1-й пусковой комплекс, включая 3 грузовых железнодорожных фронта длиной 1 км каждый, объекты таможенной инфраструктуры и площадки для контейнеров общей площадью около 60 тыс. м². Сейчас идет проектирование строительства объектов 2-й очереди, старт которой намечен на 2026 год. Это позволит увеличить пропускную способность ТЛЦ до 725 тыс. двадцатифутовых контейнеров в год (сейчас - 275 тыс). Через «Белый Раст» будет проходить около 15% всех грузов из Китая.

Объем инвестиций в проект – 24 млрд рублей, это позволит создать 2 тыс. новых рабочих мест.