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Таксист поссорился с россиянкой и стал фигурантом уголовного дела

В Волгограде таксист вытащил пассажирку из салона и напал с перцовым баллончиком

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

В Волгограде во время конфликта с пассажиркой водитель такси применил силу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД.

Инцидент произошел после того, как 34-летняя женщина села в вызванную машину. Пассажирка заметила, что тариф оплаты не совпадает с ее ожиданиями, поэтому между россиянкой и водителем возник словесный конфликт.

Сначала мужчина попросил покинуть салон, но, когда женщина отказалась, открыл дверь со стороны пострадавшей и за одежду вытащил ее из автомобиля. После этого пассажирка решила заснять происходящее на телефон, но таксист распылил перцовый баллончик. В результате женщина получила химические ожоги.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о причинении легкого вреда здоровью. Водителю избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее в Ярославле после ДТП россиянин напал на водителя автобуса с перцовым баллончиком.

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