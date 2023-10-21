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Число пострадавших в результате атак ХАМАС израильтян превысило 5 тысяч

Минздрав Израиля: число пострадавших израильтян превысило 5 тысяч

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Francisco Seco/AP

В Минздраве Израиля заявили, что число пострадавших в результате атак ХАМАС израильтян достигло 5 007, сообщает Times of Israel.

«К настоящему моменту 5 007 пострадавших доставлены в больницы», — заявили в министерстве.

Ранее Министерство здравоохранения Израиля сообщило в своем Telegram-канале, что число граждан страны, пострадавших в результате нападения боевиков палестинского радикального движения ХАМАС, увеличилось до 4 629 человек.

Там добавили, что с начала войны фонды медицинского страхования предоставляют дополнительную помощь в виде разговоров с психологом.

18 октября представитель минздрава в секторе Газа Ашраф аль-Кудра заявил, что возможности для лечения раненых в анклаве закончатся через несколько часов.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса».

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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