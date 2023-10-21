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Два школьника покурили вейп в туалете школы и попали в больницу

В Новосибирске двух школьников госпитализировали после курения вейпа в школе

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

В Новосибирске курение вейпа в школе закончилось для учащихся отравлением. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел после одного из уроков. Ученики пошли в школьный туалет, где решили покурить электронную сигарету. Спустя несколько минут состояние обоих ухудшилось и заметившие это родители других школьников вызвали медиков.

Обоих пострадавших госпитализировали с отравлением «неизвестным веществом». На данный момент старший юноша находится в токсикологическом отделении. Младший школьник был доставлен в реанимацию.

По факту произошедшего правоохранители уже начали проверку. Они выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее в Екатеринбурге школьники напали на ровесников, которые отказались покупать вейп.

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