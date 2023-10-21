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В Подмосковье один человек пострадал в массовой аварии с шестью автомобилями

В Подмосковье грузовик столкнулся с шестью легковыми машинами

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Александр Вильф/РИА «Новости»

В Подмосковье произошло массовое ДТП с участием грузовика. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Московской области.

Инцидент произошел на трассе М-5 «Урал» ночью. По предварительным данным, фура столкнулась с шестью легковыми автомобилями.

В аварии пострадал один человек. Характер его травм и состояние не сообщаются.

После массового ДТП на место оперативно прибыли сотрудники Госавтоинспекции. Специалистам предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

Ранее сенатор от Татарстана попал в реанимацию после ДТП на встречной полосе.

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