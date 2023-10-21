Стало известно, в каких регионах РФ могут появиться новые очаги пожаров

Новые очаги природных пожаров могут возникнуть на этой неделе на территории 11 регионах. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

По прогнозам ученых, на предстоящей неделе есть риски возникновения единичных очагов природных пожаров в Республике Бурятия, Забайкальском, юге Приморского и севере Хабаровского края. Кроме того, опасность возникновения возгораний отмечается в Сибирском федеральном округе, на юге Красноярского края,в Иркутской и Томской области.

Также высокая пожароопасность затронет и европейскую часть России. В зону риска попали Саратовская, Астраханская, Белгородской и Воронежской областях.

В конце сентября в Краснодаре вспыхнуло поле на Западном обходе.

До этого в России появился еще один пик пожаров. По словам учредителя Центра профилактики ландшафтных пожаров Григория Куксина, из-за изменения климата появился осенний пик возгораний.

Ранее российские ученые в Арктике зафиксировали миражи и белую радугу в один день.