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Стало известно, в каких регионах РФ могут появиться новые очаги пожаров

ВНИИ ГОЧС: новые очаги природных пожаров могут возникнуть в 11 регионах

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Vini Soares/Reuters

Новые очаги природных пожаров могут возникнуть на этой неделе на территории 11 регионах. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

По прогнозам ученых, на предстоящей неделе есть риски возникновения единичных очагов природных пожаров в Республике Бурятия, Забайкальском, юге Приморского и севере Хабаровского края. Кроме того, опасность возникновения возгораний отмечается в Сибирском федеральном округе, на юге Красноярского края,в Иркутской и Томской области.

Также высокая пожароопасность затронет и европейскую часть России. В зону риска попали Саратовская, Астраханская, Белгородской и Воронежской областях.

В конце сентября в Краснодаре вспыхнуло поле на Западном обходе.

До этого в России появился еще один пик пожаров. По словам учредителя Центра профилактики ландшафтных пожаров Григория Куксина, из-за изменения климата появился осенний пик возгораний.

Ранее российские ученые в Арктике зафиксировали миражи и белую радугу в один день.

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