Российский самолет загорелся при взлете в Таджикистане

Российский транспортный самолет Ил-76 загорелся во время взлета в аэропорту Гиссар в Таджикистане, передает Telegram-канал Mash.

По предварительным данным, в одном из двигателей произошло возгорание. Воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы и полностью сгорело. Экипаж самолета не пострадал, сказано в сообщении Mash.

Ранее стало известно, что пилот Boeing-737-800 не справился с управлением в пермском аэропорту Большое Савино и самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

До этого сообщалось, что пассажирский самолет авиакомпании Nordwind, следовавший по маршруту Санкт-Петербург — Новокузнецк, при посадке в аэропорту прилета выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и повредил шасси.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.