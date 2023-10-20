Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российский самолет загорелся при взлете в Таджикистане

Mash: транспортный самолет Ил-76 из России загорелся в аэропорту в Таджикистане

close
100%
«Mash»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Mash»

Российский транспортный самолет Ил-76 загорелся во время взлета в аэропорту Гиссар в Таджикистане, передает Telegram-канал Mash.

По предварительным данным, в одном из двигателей произошло возгорание. Воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы и полностью сгорело. Экипаж самолета не пострадал, сказано в сообщении Mash.

Ранее стало известно, что пилот Boeing-737-800 не справился с управлением в пермском аэропорту Большое Савино и самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

До этого сообщалось, что пассажирский самолет авиакомпании Nordwind, следовавший по маршруту Санкт-ПетербургНовокузнецк, при посадке в аэропорту прилета выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и повредил шасси.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий