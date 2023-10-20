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Штаб-квартиру партии Нетаньяху в Тель-Авиве облили искусственной кровью

The Times of Israel: штаб-квартиру партии Нетаньяху испачкали фальшивой кровью

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Ukraine Presidency/Global Look Press

Неизвестные испачкали искусственной кровью одно из зданий в Тель-Авиве, в котором располагается штаб-квартира партии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Речь идет о консервативной партии «Ликуд», сообщила газета The Times of Israel.

В материале указано, что на фасаде здания появились «кровавые» пятна и отпечатки рук. Кроме того, на входные двери были прикреплены коллажи с фотографиями людей.

На снимках запечатлены граждане, которые оказались в заложниках у палестинского движения ХАМАС. По мнению авторов публикации, таким образом неизвестные могли показать, что считают действующее правительство Израиля ответственным за произошедшее в начале октября.

7 октября силы движения ХАМАС объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса», выпустив по израильской территории несколько тысяч ракет. Тогда же радикалы вторглись в страну, захватив в плен сотни заложников.

После этого глава кабинета министров Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что государство фактически находится в состоянии войны. В свою очередь, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о проведении собственной операции под названием «Железные мечи».

С того момента израильские военные начали активно наносить удары по объектам ХАМАС, расположенным в секторе Газа. Совет национальной безопасности Израиля распорядился прекратить поставки воды, продуктов и других товаров в палестинский анклав.

16 октября представитель боевого крыла палестинского движения — группировки «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама» — Абу Убайда рассказал, что в руках ХАМАС находятся от 200 до 250 заложников. Согласно последним данным, предоставленным израильской стороной, в плену находятся 203 человека.

Ранее в США усомнились в возможности освобождения всех израильских граждан, взятых в заложники членами ХАМАС.

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