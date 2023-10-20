Сергей Собянин рассказал об уникальной московской разработке для ледокола «Якутия»

На ледокол «Якутия» поставят разработанную московским предприятием систему радиационного контроля. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Она будет следить за работой ядерной энергетической установки, сообщит о любых отклонениях от нормы. В ее состав входит больше 190 приборов, установок и оборудования», — пояснил градоначальник.

Мэр уточнил, что у системы нет аналогов в мире. Испытания пройдены — разработка соответствует всем заявленным требованиям.

Также Собянин подчеркнул, что компания уже поставила оборудование для контроля радиации на атомоходы «50 лет Победы», «Арктика», «Урал» и «Сибирь».