Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Сергей Собянин рассказал об уникальной московской разработке для ледокола «Якутия»

В Москве создали не имеющую аналогов в мире систему радиационного контроля

close
100%
Мэр Москвы Сергей Собянин' class="item-image" >
Телеграм-канал Мэр Москвы Сергей Собянин

На ледокол «Якутия» поставят разработанную московским предприятием систему радиационного контроля. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Она будет следить за работой ядерной энергетической установки, сообщит о любых отклонениях от нормы. В ее состав входит больше 190 приборов, установок и оборудования», — пояснил градоначальник.

Мэр уточнил, что у системы нет аналогов в мире. Испытания пройдены — разработка соответствует всем заявленным требованиям.

Также Собянин подчеркнул, что компания уже поставила оборудование для контроля радиации на атомоходы «50 лет Победы», «Арктика», «Урал» и «Сибирь».

Все новости на тему:
Цивилизация
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий