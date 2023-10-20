В Госдуме заявили, что жители сел Лох и Шалава вправе сохранить эти названия

Из законопроекта о запрете использования оскорблений в названиях населенных пунктов не следует, что их будут переименовывать против воли жителей. Об этом «Газете.Ru» рассказал один из авторов проекта, депутат от фракции «Новые люди» Антон Ткачев. Так он ответил на критику глав поселков Лох и Шалава — жителей эти названия вполне устраивают.

«Еще раз повторю — закон направлен на расширение полномочий муниципальных властей. Мы не предлагаем насильно менять какие-то названия, вся инициатива должна исходить исключительно от самих жителей — в этом вся идея. Есть те, кто хочет сменить название своего населенного пункта и сталкивается с большими сложностями - на помощь им и направлен законопроект. Понимаю, что приведение в пример любых названий может привести к недовольству жителей этих населенных пунктов — поверьте, никто не ставил целью высмеять или обидеть кого-то. К нам действительно обращаются граждане, и мы в ответ реагируем на их запросы. Вспомните известное произведение, где шхуна «Победа» превратилась в «Беду» — под каким названием вы сами хотели бы бороздить моря? Вот также и граждане, обратившиеся к нам», — сказал он.

Накануне депутаты от фракции «Новые люди» внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается переименовать оскорбительные названия населенных пунктов — такие как, например, Лох, Пуково, Шалава или Бухалово. По мнению авторов проекта, жители этих населенных пунктов могут подвергаться травле и оскорблениям из-за названий, а родители родившихся там детей стараются сделать так, чтобы у их ребенка в паспорте был указан другой адрес рождения и регистрации.

В самих поселках «Газете.Ru» сообщили, что о переименовании не задумывались. Глава администрации Великосельского поселения, в которое входит деревня Шалава, заявил, что жалоб на название и недовольства со стороны жителей не возникало. А глава поселка Лох рассказал, что местные гордятся этим названием, и посоветовал депутатам заняться более важными проблемами.

Ранее партия «Новые люди» предложила запретить детям смартфоны в школах.