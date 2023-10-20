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Подозреваемый в нападении на девушек в Перми судим за изнасилование и сбежал из-под ареста

В Перми в нападении на девушек подозревают сбежавшего из-под ареста рецидивиста

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Алексей Сухоруков/РИА Новости

В Перми по подозрению в нападениях на девушек ищут сбежавшего из-под домашнего ареста в Екатеринбурге рецидивиста Евгения Андреева. Об этом сообщает Telegram-канал «Вечерние ведомости».

Пермские полицейские разыскивают мужчину 1978 года рождения, судимого за пятичасовое изнасилование 22-летней екатеринбурженки в каршеринговом автомобиле. Россиянин сбежал из-под домашнего ареста, находится в федеральном розыске и подозревается в нападениях на девушек в Перми.

По информации источников Telegram-канала, Андреева в случае доказательства вины могут осудить также за возможное заражение пострадавших неизлечимыми заболеваниями. Сейчас правоохранительные органы устанавливают местонахождение подозреваемого.

«Приметы: рост 170-175 см, телосложение плотное, на лице имеется борода русого или рыжего цвета. Может быть одет в куртку типа робы синего цвета с светоотражающими полосами», — сообщает приметы подозреваемого МВД по региону.

Одна из жертв насильника 17 октября рассказала о пережитом ею нападении. Злоумышленник схватил 18-летнюю студентку за волосы, протащил по земле около 15 метров, душил и угрожал изнасилованием.

Ранее на подозреваемого в нападениях на жительниц Перми появилась ориентировка.

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