Психолог назвала причины появления грифинга в онлайн-играх

Гриферы стараются обратить на себя внимание, чтобы вызвать у игроков негативные эмоции, заявила психолог Олеся Васильева в рамках шоу «Киберэтика».

В новом выпуске шоу КВН-обзорщик на Youtube-канале «Crafty Sound» Константин Белевцев и психолог Олеся Васильева обсудили мотивацию и поведение онлайн-троллей в играх и поговорили о гриферах – людях, которые намеренно портят игровой процесс без всякой пользы для себя и других.

«Мы команда, 5 на 5 играем. Мы команда. И один из них – вот такой грифер-тролль, который блокирует вас, кидает под вас слеповые гранаты, еще какие-то, мешает вам. И мы, соответственно, что начинаем делать? Беситься и кричать на него», — описал свой опыт Белевцев.

Как объяснила Васильева, таким образом гриферы пытаются высвободить скопившуюся внутри них агрессию, при этом оставаясь в полной безопасности.

«Он получает эмоцию. Его заметили. Это похоже на маленьких детей, которые иногда, не получая любви, начинают вести себя плохо, просто чтобы на них обратили внимание. Это та же самая история про буллинг, про кибербуллинг, когда человек ничем другим привлечь внимание не может. Он не может соревноваться на равных. Поэтому он выбирает вот такую роль, где точно все будут его обсуждать, с ним бороться, и это те эмоции, за которыми он идет», — сказала она.

Грифинг – одна из форм кибербуллинга в онлайн-играх, которая способна негативно влиять на психическое состояние человека, вызывать агрессию и провоцировать стресс, при этом привлечь грифера к ответственности практически невозможно.

Как пишет Forbes, в зоне риска находятся миллионы человек – аудитория соревновательных онлайн-игр в России составляет порядка 11,5 млн человек.