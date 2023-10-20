В Балашихе обнаружили мертвого младенца в мусорном баке

Следственный комитет сообщил об обнаружении тела младенца мужского пола в мусорном баке в Балашихе. Данные размещены в Telegram-канале ведомства.

«19 октября 2023 года около 12 часов дня местным жителем в одном из мусорных контейнеров г. Балашихи в завернутом пледе обнаружен младенец мужского пола без признаков жизни», — говорится в сообщении.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка».

«Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, назначены медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы, допрошены свидетели», — сообщили в Следственном комитете.

Причина смерти мальчика устанавливается.

До этого в Польше в подвале жилого дома обнаружили тела трех младенцев. Уточняется, что подозреваемыми по этому делу являются 54-летний мужчина, который является отцом как минимум одного из младенцев, а также его 20-летняя дочь, оказавшаяся матерью одного из детей.

Ранее депутат предложил выкупать детей у женщин, которые хотят сделать аборт.