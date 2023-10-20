Бегавший голым и напавший на женщину сын российского экс-прокурора попал на видео

Сын бывшего прокурора города Артем в Приморском крае бегал голым по улице и набросился на женщину. Об этом в Telegram-канале сообщает правозащитник Максим Чихунов.

По данным Чихунова, сын экс-прокурора бегал без одежды по дороге. Возле него остановились две женщины на автомобиле, которые решили узнать, все ли в порядке. Мужчина напал на одну из них.

«Он агрессивно открыл дверь, достал женщину из салона, начал ее безжалостно кусать за шею, избивать и рычать при этом», — рассказали очевидцы, передает Чихунов.

Свидетель произошедшего отметил, что вызвать полицию не получилось. В ситуацию вмешались проезжавшие мимо мужчины, которые избили агрессора.

«После этого всего женщина в истерике уехала домой, парни тоже. А наш персонаж пошел дальше по дороге кидаться на машины», — передает правозащитник слова очевидца.

Перед этим сын экс-прокурора «разнес» пит-стоп, находясь в состоянии наркотического опьянения, отмечает Чихунов. Прочие детали и обстоятельства на данный момент не уточняются.

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