В Перми ищут мужчину, подозреваемого в трех нападениях на девушек с удушением

В Перми установили личность мужчины, который совершил не менее трех нападений за месяц на местных жительниц. Ориентировкой на него поделились в полиции Прикамья.

Как пишет kp.ru, впервые подозреваемый решил напасть на девушку около двух недель назад в поселке Ераничи. Злоумышленник схватил ее и приставил нож к горлу, тем не менее жертва смогла вырваться и убежать.

Второй инцидент произошел спустя несколько дней в Кировском районе. В этот раз мужчина повалил 18-летнюю пострадавшую на землю, душил ее и угрожал ей. Прохожий, случайно ставший свидетелем нападения, помешал агрессору довести задуманное до конца. Он начал издалека кричать и этим отпугнул маньяка.

17 октября одна из пострадавших рассказала о пережитом ею нападении возле дома на улице Декабристов.

По словам девушки, неизвестный попросил у нее зажигалку, а затем схватил за волосы и протащил по земле около 15 метров. Потерпевшая начала кричать, и тогда злоумышленник схватил ее за горло, пригрозив расправой. Кроме того, мужчина угрожал девушке совершить в ее отношении действия сексуального характера. В конце концов происходящее заметил житель дома, вышедший на балкон, и спугнул нападавшего.

Девушка получила множественные ушибы и гематомы, потеряла около 20% волос на голове и на время лишилась возможности глотать.

Ранее на Ямале мужчина избил партнершу и ее подругу, у которой пострадавшая скрывалась.