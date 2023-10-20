Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Перми ищут мужчину, подозреваемого в трех нападениях на девушек с удушением

В Перми разыскивают мужчину, трижды нападавшего на девушек и душившего их

close
100%
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Перми установили личность мужчины, который совершил не менее трех нападений за месяц на местных жительниц. Ориентировкой на него поделились в полиции Прикамья.

Как пишет kp.ru, впервые подозреваемый решил напасть на девушку около двух недель назад в поселке Ераничи. Злоумышленник схватил ее и приставил нож к горлу, тем не менее жертва смогла вырваться и убежать.

Второй инцидент произошел спустя несколько дней в Кировском районе. В этот раз мужчина повалил 18-летнюю пострадавшую на землю, душил ее и угрожал ей. Прохожий, случайно ставший свидетелем нападения, помешал агрессору довести задуманное до конца. Он начал издалека кричать и этим отпугнул маньяка.

17 октября одна из пострадавших рассказала о пережитом ею нападении возле дома на улице Декабристов.

По словам девушки, неизвестный попросил у нее зажигалку, а затем схватил за волосы и протащил по земле около 15 метров. Потерпевшая начала кричать, и тогда злоумышленник схватил ее за горло, пригрозив расправой. Кроме того, мужчина угрожал девушке совершить в ее отношении действия сексуального характера. В конце концов происходящее заметил житель дома, вышедший на балкон, и спугнул нападавшего.

Девушка получила множественные ушибы и гематомы, потеряла около 20% волос на голове и на время лишилась возможности глотать.

Ранее на Ямале мужчина избил партнершу и ее подругу, у которой пострадавшая скрывалась.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий