Пациент подмосковного военного госпиталя выпрыгнул из окна седьмого этажа

В Подмосковье мужчина застрял в яме, выпрыгнув из окна военного госпиталя. Об этом рассказал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

19 октября один из пациентов военного клинического госпиталя в Подольске спрыгнул с седьмого этажа, на котором находится отделение реанимации. В результате пострадавший приземлился в яму под окнами больницы. Как уточняется, он остался жив.

Все произошло на глазах у врача-реаниматолога. Женщина немедленно сообщила о произошедшем в полицию. Правоохранители начали проверку, о причинах инцидента пока ничего неизвестно.

Ранее неизвестный напал на посетителей детской больницы с молотком и ножом и сбежал, выпрыгнув в окно.