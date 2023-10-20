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Пациент подмосковного военного госпиталя выпрыгнул из окна седьмого этажа

В Подмосковье мужчина спрыгнул с седьмого этажа военного госпиталя и выжил

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Depositphotos

В Подмосковье мужчина застрял в яме, выпрыгнув из окна военного госпиталя. Об этом рассказал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

19 октября один из пациентов военного клинического госпиталя в Подольске спрыгнул с седьмого этажа, на котором находится отделение реанимации. В результате пострадавший приземлился в яму под окнами больницы. Как уточняется, он остался жив.

Все произошло на глазах у врача-реаниматолога. Женщина немедленно сообщила о произошедшем в полицию. Правоохранители начали проверку, о причинах инцидента пока ничего неизвестно.

Ранее неизвестный напал на посетителей детской больницы с молотком и ножом и сбежал, выпрыгнув в окно.

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