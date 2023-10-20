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Врач рассказал, какой признак поможет распознать сгущение крови

Врач Хухрев: чувство жажды указывает на сгущение крови

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Pexels

Чувство жажды является главным признаком, который сигнализирует о сгущении крови. Об этом «Москве 24» рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.

«Сгущение крови — это потеря объема ее жидкой части. Поэтому главный симптом в данном случае — чувство жажды. Когда человек выпьет воды, кровь разбавится и сгущение пройдет», — пояснил эксперт.

По словам врача, кровь может становиться более густой и в случаях чрезмерного потребления соли, а также при потливости. Помимо этого, такое последствие наступает после рвоты и диареи.

Специалист пояснил, что сгущение крови негативно влияет на работу организма человека, поэтому важно регулярно восполнять объем потерянной им жидкости.

«Если воды в организме мало, уменьшается объем циркулирующей крови и снижается кровообращение в очень многих органах и тканях. Если у нас снизилось кровообращение, ткани начинают испытывать кислородное голодание, в них накапливаются продукты распада, жизнедеятельности, которые не вымываются», — предупредил Хухрев.

Кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич до этого говорила, что стресс и отсутствие отдыха приводят к тромбозу и сгущению крови. По словам кардиолога, для снижения риска тромбоза практически до нуля людям с хорошим здоровьем достаточно регулярно двигаться, правильно питаться, серьезно относится к отдыху.

Ранее были перечислены неожиданные признаки рака крови.

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