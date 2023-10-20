Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Ученый рассказал о сигнале ядерных испытаний США для РФ

Исследователь Стефанович: ядерные испытания США в Неваде могли быть сигналом РФ

close
100%
Shutterstock

Ядерные испытания, которые США провели на полигоне в штате Невада, могли быть сигналом России о невозможности скрытия возможных ядерных испытаний в будущем. Такое предположение в интервью «Ленте.ру» высказал научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.

«Проведено испытание <...> в целях отработки технологий выявления ядерных испытаний другими странами», — заявил ученый.

По словам Стефановича, к такому выводу он пришел в связи с тем, что испытания были проведены спустя несколько часов после отзыва Россией ратификации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Он отметил, что на данный момент у Российской Федерации нет планов проводить аналогичные испытания, а если и планируются, то будут реализованы без соответствующей информационной кампании.

20 октября американское министерство энергетики сообщило, что Соединенные Штаты провели подземные испытания на полигоне в Неваде, где до этого испытывали ядерное оружие.

Ранее в США заявили о возможной гонке вооружений.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий