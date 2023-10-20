Ученый рассказал о сигнале ядерных испытаний США для РФ

Ядерные испытания, которые США провели на полигоне в штате Невада, могли быть сигналом России о невозможности скрытия возможных ядерных испытаний в будущем. Такое предположение в интервью «Ленте.ру» высказал научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.

«Проведено испытание <...> в целях отработки технологий выявления ядерных испытаний другими странами», — заявил ученый.

По словам Стефановича, к такому выводу он пришел в связи с тем, что испытания были проведены спустя несколько часов после отзыва Россией ратификации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Он отметил, что на данный момент у Российской Федерации нет планов проводить аналогичные испытания, а если и планируются, то будут реализованы без соответствующей информационной кампании.

20 октября американское министерство энергетики сообщило, что Соединенные Штаты провели подземные испытания на полигоне в Неваде, где до этого испытывали ядерное оружие.

Ранее в США заявили о возможной гонке вооружений.