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Дебош на авиарейсе Хабаровск — Бангкок устроили незнакомые между собой мужчина и женщина

Мужчина и женщина устроили дебош перед вылетом из Хабаровска в Бангкок

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Depositphotos

Рейс Хабаровск — Бангкок едва не сорвали двое авиадебоширов. Об этом говорится на сайте управления на транспорте МВД России по ДФО.

Как уточняется, 46-летняя жительница Якутии и 37-летний хабаровчанин, купившие билеты в столицу Таиланда, не были знакомы между собой и, согласно посадочным талонам, должны были сидеть в разных концах самолета.

Однако нарушители, судя по их поведению, никуда лететь не собирались и устроили дебош еще во время посадки в самолет. И женщина, и мужчина поднялись на борт в состоянии алкогольного опьянения. Последний нарушал общественный порядок, выражался нецензурной бранью, отказывался занять свое место и пристегнуть ремень безопасности. А пьяная гражданка не контролировала свои действия, в этом женщине не смог помочь и сопровождавший ее супруг.

В итоге на борт прибыли сотрудники транспортной полиции. Они задержали и сопроводили в дежурную часть полиции двоих правонарушителей.

Ранее экс-чиновник из Крыма устроил авиадебош, не пожелав лететь на среднем сиденье.

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