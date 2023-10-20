Колумбия и Мали возглавили рейтинг по усилиям в сторону улучшения качества воздуха

Страны с низким и средним уровнем дохода (СНСД) возглавили рейтинг по глобальным усилиям по улучшению качества воздуха в рамках национальных климатических планов. Колумбия и Мали получили наивысшие оценки.

Опубликованные результаты исследования Глобального альянса по климату и здоровью показывают, что страны Глобального Юга имеют самые амбициозные стратегии по борьбе с загрязнением воздуха и его последствиями для здоровья, в то время как основные загрязнители, такие как влиятельные страны «Большой двадцатки», проявляют бездействие.

Все страны, кроме одной, занимающие первые 15 мест в рейтинге GCHA по усилиям в борьбе с грязным воздухом, относятся к странам с низким и средним уровнем доходов: Нигерия, Пакистан, Гана, Албания, Бангладеш, Камбоджа, Сальвадор, Гондурас и Сьерра- Леоне.

Джесс Бигли, руководитель политики GCHA, сказал: «Показательно, что страны, стремящиеся принять самые активные меры по борьбе с загрязнением воздуха, часто несут на себе основную тяжесть последствий».

Напротив же, страны G20 имеют низкие показатели. При этом Канада и Китай имеют лучшие показатели среди этих стран, в то время как Австралия, Бразилия, Индия, ОАЭ, а также страны ЕС имеют самые низкие показатели.

Чили стала единственной страной с высоким уровнем дохода, которая вошла в топ-15 стран.

Рейтинг GCHA сравнивает 169 стран и ЕС по их прогрессу в интеграции вопросов качества воздуха в их национальные планы действий по борьбе с изменением климата. Целью исследования является оценка «степени, в которой национальные климатические обязательства правительств признаются и способствуют обеспечению здорового воздуха для сообществ во всем мире».

Также сообщалось, что кратковременное воздействие загрязненного воздуха связано с риском развития инсульта.

Ранее ученые назвали самый токсичный вид загрязняющей воздух микропыли.