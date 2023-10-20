Аналитики рассказали, куда россияне поедут отдыхать в ноябре

В ноябре самым популярным остается внутреннее направлением туризма — 68% от всех броней. На втором месте по популярности — дальнее зарубежье (26%), в страны СНГ планируют путешествовать 6%. Это показало исследование сервиса Яндекс Путешествия, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Среди внутреннего туризма самыми популярными направлениями являются Москва (средняя цена бронирования авиабилета туда-обратно — 9 835 рублей), Сочи (14 616 рублей), Санкт-Петербург (11 207 рублей), Минеральные Воды (13 344 рублей), Калининград (11 796 рублей) , Казань (10 477 рублей), Махачкала (11 975 рублей), Мурманск (10 148 рублей), Екатеринбург (10 154 рублей) и Самара (8 956 рублей).

В связи с началом сезона, когда можно увидеть северное сияние, отмечается спрос на перелеты в Мурманск. Кольский полуостров традиционно считается лучшим местом для наблюдения этого уникального природного явления.

Средняя цена перелета по России в ноябре составляет 12 264 рублей.

Среди зарубежных направлений по странам самым большим спросом пользуются Турция (средняя цена билета — 37 563 рублей), Объединенные Арабские Эмираты (69 315 рублей), Таиланд (66 080 рублей), Узбекистан (30 395 рублей), Азербайджан (24 282 рублей), Армения (24 309 рублей), Индия (47 744 рублей), Сербия (78 118 рублей) и Китай (60 860 рублей).

В ноябре россияне стали чаще выбирать для поездок азиатские страны. В лидерах спроса у россиян — Китай, Япония, Малайзия, Индонезия и Сингапур.

Средняя стоимость авиабилета для зарубежных стран в ноябре составляет 63 735 рублей.

Самыми популярными направлениями, которые россияне выбирают для железнодорожных путешествий внутри страны в ноябре стали: Москва (средняя стоимость билета в Москву из других городов — 3 587 рублей ), Санкт-Петербург (3 211 рублей), Краснодар (2 623 рублей), Ростов-на-Дону (3 179 рублей), Симферополь (4 752 рубля), Адлер (2 428 рублей) и Сочи (2 379 рублей).

По сравнению с 2022 годом, в этом году отмечают рост интереса к поездкам на поезде в Воронеж, Пермь, Самару, Тюмень, Рязань, Омск. Продажа билетов в эти города выросла более чем на 150%.

Аналитики изучали также данные по бронированию отелей на ноябрь.

В зарубежных странах россияне чаще всего бронируют отели в Белоруссии (средняя цена бронирования за ночь — 6 980 рублей), Турции (7 378 рублей), Франции (22 795 рублей), Италии (13 536 рублей) и Таиланде (8 927 рублей).

В России в топ направлений по бронированию отелей входит Краснодарский край (средняя цена за ночь — 6 745 рублей ), Санкт-Петербург (4 569 рублей), Москва (6 497 рублей), Ставропольский край (5 530 рублей) и Калининградская область (6 055 рублей).

Ранее в АТОР зафиксировали высокий спрос на туры на праздники.