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Россиянин скрылся с места ДТП после того, как сбил ребенка

В Екатеринбурге водитель сбил 11-летнего ребенка и скрылся с места ДТП

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

В Екатеринбурге 11-летний мальчик обратился в больницу после ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД региона.

Инцидент произошел 15 октября, на Агрономической улице. Неизвестный сбил ребенка, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
«В результате ДТП 11-летний мальчик с телесными повреждениями самостоятельно обратился в лечебное учреждение», — сообщается в публикации.

После произошедшего водитель скрылся с места аварии.

В Госавтоинспекции напомнили о том, что за оставление места ДТП водителя могут арестовать или отобрать права на срок от 12 до 18 месяцев.

Ранее в Ростове-на-Дону автомойщик угнал у клиентки машину и попал в два ДТП.

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