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Отец Дани Милохина заявил, что сын не говорил ему о драке в Грузии

Отец Дани Милохина сообщил, что не знал об избиении блогера в Грузии

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Пресс-служба Premier

Приемный отец тиктокера Дани Милохина Дмитрий Тюленев прокомментировал новость об избиении юноши в Грузии. Об этом сообщает RT.

По словам мужчины, приемный сын не рассказывал ему об этой ситуации. Он похвалил Милохина за то, что молодой человек не стал вызывать полицию и «раздувать» сложившуюся ситуацию.

«Правильно, что ушел от конфликта», — поделился Тюленев.

Инцидент произошел в Тбилиси. Во время прогулки по улице Ниношвили тиктокер заглянул в окно одного из домов. Это не понравилось хозяину помещения, поэтому он вышел и избил блогера. В результате к драке присоединились еще несколько человек.

Ранее под Новосибирском мальчик дал пощечину однокласснику и привлек внимание прокуратуры.

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