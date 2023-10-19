Отец Дани Милохина заявил, что сын не говорил ему о драке в Грузии

Приемный отец тиктокера Дани Милохина Дмитрий Тюленев прокомментировал новость об избиении юноши в Грузии. Об этом сообщает RT.

По словам мужчины, приемный сын не рассказывал ему об этой ситуации. Он похвалил Милохина за то, что молодой человек не стал вызывать полицию и «раздувать» сложившуюся ситуацию.

«Правильно, что ушел от конфликта», — поделился Тюленев.

Инцидент произошел в Тбилиси. Во время прогулки по улице Ниношвили тиктокер заглянул в окно одного из домов. Это не понравилось хозяину помещения, поэтому он вышел и избил блогера. В результате к драке присоединились еще несколько человек.

Ранее под Новосибирском мальчик дал пощечину однокласснику и привлек внимание прокуратуры.