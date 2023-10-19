В Москве обсудили важность института семьи

Внимание к состоянию семьи в России становится одной из идеологических линий государства, и если рассматривать страну как уникальную цивилизацию, то традиционная российская семья является ее основой. Такое мнение в ходе состоявшегося на площадке пресс-центра МИА «Россия сегодня» круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Семейные ценности и ценность семьи» высказал управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев.

По словам эксперта, институт семьи проходит проверку на прочность во всем мире. В России он прошел серьезные испытания в 90-е годы, когда многие ценности были подзабыты.

«Серьезные внешние и внутренние вызовы, которые возникли перед страной, требуют возвращения к традиционным ценностям. Сделать это без опоры на семью практически невозможно», — заявил Алиев.

Он подчеркнул, что передача моральных ценностей и традиций исключительно с помощью административных инструментов государства не даст положительного результата. Только семья, убежден эксперт, может являться таким институтом.

Директор по коммуникациям президентской платформы «Россия — страна возможностей», член экспертного совета Совета отцов города Москвы Серей Коляда считает, что популяризировать институт семьи поможет стартовавший недавно конкурс «Это у нас семейное».

«Главная задача этого конкурса — объединить семьи общими полезными делами. Это хорошая возможность провести время вместе, это пространство межпоколенческого сближения», — отметил Коляда.

В свою очередь, руководитель департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов заявил, что повышенное внимание к вопросам семей — это ответ на реальный запрос россиян.

О том, что в российском обществе семья — это ключевая ценность, свидетельствуют социологические исследования, указал он.

В своем выступлении первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая говорила о важности совершенствования мер поддержки семьи.

«Стратегия, посвященная поддержке и интересам семьи, будет положена в основу указа, который уже готовится на стол президенту. Многие этот указ знают как «закон о многодетных семьях», где формируется единое понимание многодетной семьи, понимание того, что мы закладываем в это определение», — рассказала парламентарий.

Она добавила, что в поддержку многодетных семей сейчас вкладывается каждый регион страны, в общей сложности в прошлом году эта сумма составила 60 млрд рублей.