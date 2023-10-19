Губернатор Подмосковья осмотрел цеха китайского автогиганта в городе Чунцин

Глава Московской области Андрей Воробьев в рамках рабочего визита в Китай ознакомился с производством автогиганта Changan Automobile Group и пригласил представителей компании посетить Подмосковье, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Представители автогиганта устроили губернатору Подмосковья экскурсию по производственным цехам компании. Затем Андрей Воробьев сел за руль автомобиля одной из новых моделей и провел тест-драйв. Кроме того, гостю из России показали собственные разработки автозавода.

«Для нас очень важно сотрудничество с партнерами из Китая, особенно сейчас, когда в Пекине прошел международный форум «Один пояс — один путь» с участием нашего президента и председателя КНР. Российская и китайская стороны продемонстрировали качественно новый уровень взаимодействия», — отметил Андрей Воробьев.

Он добавил, что российской стороне интересны идеи и технологии Китая, то, как в КНР ведут и развивают бизнес.

«Хотим перенять ваш опыт, применить лучшие практики у себя», — заявил глава региона, уточнив, что Подмосковье быстро растет и занимает лидирующие позиции в России с точки зрения развития высокотехнологичных производственных компаний.

Changan Automobile Group входит в «Большую четверку» крупнейших автопроизводителей в Китае, компания занимается проектированием, разработкой, производством и продажей легковых автомобилей марки Changan, коммерческих машин Chana, а также небольших грузовиков, фургонов и малолитражек Hafei. Всего ее портфель включает 8 брендов.

У компании 14 заводов по производству автомобилей и 33 по производству силовых установок. На предприятиях автогиганта работают порядка 90 тыс. человек.

В прошлом году компания реализовала 2,3 млн машин во всем мире, в этом планирует — 2,8 млн.