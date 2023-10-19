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В Москве один человек пострадал во время взрыва такси на заправке

В Москве на заправке взорвалась машина

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РИА «Новости»

В Москве водитель пострадал после взрыва такси. Об этом сообщает «Агентство «Москва»» со ссылкой на источник.

Инцидент произошел на заправке в Коломенском проезде. По предварительной информации, взрыв произошел из-за газобаллонного оборудования.

На данный момент неизвестно, какие травмы получил водитель. О разрушениях и других деталях информация отсутствует. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее взрыв на заправке произошел в Махачкале, недалеко от торгового центра «Глобус». Сначала вспыхнул газовый баллон, после чего загорелся автосервис и АЗС.

Ранее несколько крупных аэропортах Франции эвакуировали из-за угрозы взрыва.

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