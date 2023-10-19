В Москве один человек пострадал во время взрыва такси на заправке

В Москве водитель пострадал после взрыва такси. Об этом сообщает «Агентство «Москва»» со ссылкой на источник.
Инцидент произошел на заправке в Коломенском проезде. По предварительной информации, взрыв произошел из-за газобаллонного оборудования.
На данный момент неизвестно, какие травмы получил водитель. О разрушениях и других деталях информация отсутствует. Обстоятельства происшествия уточняются.
Ранее взрыв на заправке произошел в Махачкале, недалеко от торгового центра «Глобус». Сначала вспыхнул газовый баллон, после чего загорелся автосервис и АЗС.
Ранее несколько крупных аэропортах Франции эвакуировали из-за угрозы взрыва.