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Путин рад, что в пермских Березниках «наконец-то» расселили аварийную зону

Путин удовлетворен, что аварийную зону в городе Березники «наконец-то» расселили

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин выразил удовлетворение тем, что наконец-то расселили людей из аварийной зоны города Березники в Пермском крае. Этот вопрос он затронул на встрече с губернатором региона Дмитрием Махониным, передает ТАСС.

Глава региона рассказал российскому лидеру о социально-экономическом развитии края, в том числе о расселении граждан из аварийного жилья.

«Березники расселили?» — спросил у него Путин.

Махонин ответил утвердительно на этот вопрос.

«Наконец-то», — сказал в ответ глава государства.

В декабре 2004 года в Березниках случилась техногенная авария. В 100 метрах от здания шахтостроительного управления компании «Уралкалий» произошел провал почвы. Здание управления было законсервировано, а на площади перед этим строением и близлежащих жилых домах возникли трещины. После этого с периодичностью в год в городе появлялись новые провалы. Дома, которые расположены вокруг зоны провалов, были признаны аварийными. В них проживало свыше 12 тыс. человек, всего в Березниках порядка 150 тыс. жителей.

До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что россияне, чье жилье признали аварийным до 1 января 2017 года, смогут получить новое до конца 2024 года.

Ранее Путин призвал расселять людей из трущоб.

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