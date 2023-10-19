Дети из новых регионов посетили Москву и Санкт-Петербург

Дети из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей посетили Москву и Санкт-Петербург по программе «Культурная карта 4+85», сообщает пресс-служба ФГБУК РОСКОНЦЕРТ.

С 16 по 20 октября 600 детей из 4-х новых регионов узнали об истории Москвы на большой обзорной экскурсии с посещением Красной площади. Также ребята побывали в Музее Победы, Измайловском кремле, где посетили Музей хлеба, Музей игрушки и Музей анимации. Кроме того, для участников программы организовали экскурсии на ВДНХ и походы в московские театры: Государственный академический центральный театр кукол им. С. В. Образцова, Московский государственный академический театр танца «Гжель» и Московский государственный академический Детский музыкальный театр им. Н.И. Сац.

Также С 17 по 19 октября 200 ребят из ЛНР и Запорожской области посетили Санкт-Петербург и увидели Петропавловскую крепость и Царское село, побывали в Зоологическом музее, отправились в Петровскую Акваторию, где посетили «Театр-Макет» под одноименным названием. Кроме того, дети посетили планетарий и сходили в ТЮЗ им. А. А. Брянцева и Театр Сказки.

В поездках приняли участие дети от 12 до 14 лет. Следующая поездка участников программы «Культурная карта 4+85» в Москву и Санкт-Петербург состоится с 23 по 27 октября и с 24 по 26 октября.

Программа «Культурная карта 4+85» является аналогом «Пушкинской карты». В программе принимают участие 10 тыс. детей из 4 новых регионов России.

Программа инициирована Министерством культуры России и реализуется ФГБУК РОСКОНЦЕРТ.