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Врач рекомендовал «ковидные» средства для защиты от гриппа и ОРВИ

Пульмонолог Карабиненко: ковидные средства защиты хорошо себя зарекомендовали

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Shutterstock

Для защиты от гриппа и ОРВИ осенью необходимо использовать «ковидные» средства защиты, поскольку они хорошо себя зарекомендовали во время пандемии. Об этом Общественной службе новостей заявил пульмонолог и доктор медицинских наук Александр Карабиненко.

«В свое время они (маски, перчатки и санитайзеры — «Газета.Ru») доказали свою высокую эффективность, так что я не вижу оснований, чтобы пренебрегать ими сейчас. <...> Что же касается витаминов, которых — как полезных, так и бесполезных — великое множество, то они против вирусных инфекций не помогают никак», — отметил врач.

Также он посоветовал вакцинироваться, особенно тем, кто страдает обструктивной болезнью легких, бронхиальной астмой и имеет сниженный иммунитет.

В начале октября врач-инфекционист Евгений Тимаков сообщал, что россиян в нынешнем эпидсезоне могут ждать несколько волн заболеваемости. По словам эксперта, в декабре прогнозируется рост случаев гриппа. Он начнется к новогодним праздникам, затем произойдет спад. Вторая волна гриппа, по его словам, ожидается ближе к середине — концу февраля.

Ранее россиянам рассказали, можно ли заразиться COVID-19, ОРВИ и гриппом одновременно.

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