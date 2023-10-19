Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Минюст планирует расширить перечень предметов одежды женщин-заключенных

Минюст: в перечень разрешенной одежды женщин-заключенных включат юбки и пижаму

close
100%
Александр Кондратюк/РИА Новости

Минюст РФ выступил с инициативой о расширении перечня разрешенной одежды женщин-заключенных. Сообщается, что в него включат юбки и легинсы, передает ТАСС.

Соответствующие изменения уже подготовлены и могут быть внесены в приказ ведомства «Об утверждении норм вещевого довольствия осужденных ‎к лишению свободы и лиц, содержащихся в следственных изоляторах».

Сообщается, что женщинам могут начать выдавать такие предметы гардероба как «костюм (жакет и юбка)», «сорочка или пижама ночная», «колготки полушерстяные или легинсы», «халат домашний», а также шорты и теплую шапку вместо менее удобного полушерстяного платка.

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников назвал эти решения шагом к гуманизации и развитию пенитенциарной системы в России.

До этого заключенные женщины в Перми обратились к омбудсмену с просьбой о спектакле.

Ранее Верховный суд одобрил запрет на «Тетрис» для заключенных.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий