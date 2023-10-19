Минюст планирует расширить перечень предметов одежды женщин-заключенных

Минюст РФ выступил с инициативой о расширении перечня разрешенной одежды женщин-заключенных. Сообщается, что в него включат юбки и легинсы, передает ТАСС.

Соответствующие изменения уже подготовлены и могут быть внесены в приказ ведомства «Об утверждении норм вещевого довольствия осужденных ‎к лишению свободы и лиц, содержащихся в следственных изоляторах».

Сообщается, что женщинам могут начать выдавать такие предметы гардероба как «костюм (жакет и юбка)», «сорочка или пижама ночная», «колготки полушерстяные или легинсы», «халат домашний», а также шорты и теплую шапку вместо менее удобного полушерстяного платка.

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников назвал эти решения шагом к гуманизации и развитию пенитенциарной системы в России.

До этого заключенные женщины в Перми обратились к омбудсмену с просьбой о спектакле.

Ранее Верховный суд одобрил запрет на «Тетрис» для заключенных.