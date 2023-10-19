Мальчик пожаловался на воспитательницу, которая накормила его хлебом из мусорного ведра

В Челябинске мать воспитанника детского сада пожаловалась на то, что педагог издевался над ним. Об этом сообщает 74.ru.

Об инциденте стало известно после того, как шестилетний мальчик рассказал детали родителям. Он заявил, что воспитательница заставила его есть хлеб из мусорного ведра, после чего ребенка вырвало. В это время остальные дети смеялись.

Позже мать просмотрела видео с камеры видеонаблюдения, доступ к которому есть у всех родителей. На записи заметно, как педагог в резиновых перчатках передает ребенку хлеб и сажает за стол.

В детском саду сообщили, что проводят служебно-педагогическое расследование по факту произошедшего. Управление следственного комитета по региону также проводит проверку.

Ранее в Екатеринбурге, недалеко от детского сада, нашли маленькую девочку в сланцах, которая шла по улице одна.