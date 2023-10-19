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Врач рассказала, какие привычки приведут к болезням печени

Врач Романенко: неправильное питание может привести к болезням печени

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Shutterstock

Неправильное питание является одной из самых вредных привычек, которые негативно сказываются на состоянии печени. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

По ее словам, потребление большого количества жирной, жареной пищи может привести не только к заболеваниям печени, но и к избыточному весу и проблемам с органами желудочно-кишечного тракта. Кроме того, на печень влияет и бесконтрольный прием каких-либо препаратов, продолжила врач. В связи с этим она призвала не заниматься самолечением и не принимать лекарства без назначения врача.

Еще одна привычка, которая может нарушить работу печени, — потребление алкоголя.

«Привычка пить спиртное может вызвать воспаление печени, алкогольный гепатит. Зачастую даже не имеет значения, сколько именно алкоголя человек употребляет. Все зависит от индивидуальных особенностей. Иногда даже эпизодическое употребление спиртного может привести к негативным последствиям для печени», — предупредила Романенко.

Ученые из медицинской школы Дьюка в США до этого обнаружили, что жирные кислоты омега-3 могут предотвратить появление жировой болезни печени.

Ранее сообщалось, что в Москве прооперировали женщину с эмбрионом в печени.

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