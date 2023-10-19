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Более 600 человек транспортировала санавиация Подмосковья с начала года

Санавиация транспортировала 389 детей в Подмосковье с начала года

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Министерство здравоохранения Московской области

В Московской области для оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП, других происшествиях, а также для межбольничной транспортировки пациентов применяется санитарная авиация, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«Вертолеты санитарной авиации применяются в тех случаях, когда идет речь об экстренной транспортировке пациента в условиях дальнего расстояния от медучреждения, напряженного дорожного траффика. Кроме того, благодаря системе «Ночной старт» санитарная авиация может работать даже в темное время суток. Всего с начала года санитарная авиация эвакуировала более 600 человек, в том числе 389 детей», - сказала первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.

В составе авиамедицинских бригад работают высококвалифицированные врачи анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры скорой медицинской помощи.

В основном санитарная авиация доставляет пострадавших в Красногорскую, Подольскую, Ногинскую, Химкинскую больницы – в травмоцентры 1 уровня и ожоговый центр, а также в Московский областной центр охраны материнства и детства.

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