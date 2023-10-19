Стоматологи подтвердили резкий рост цен на свои услуги к концу года

К Новому году цены на стоматологические услуги могут вырасти на 15-20%, считает почетный президент стоматологической ассоциации России Владимир Садовский. Это вызвано увеличением расходов как на материалы, так и на коммунальные услуги медорганизаций, пояснил он в интервью НСН.

Ранее сообщалось, что стоматологические услуги подорожают к концу года на 30%. Однако Садовский назвал такой прогноз «ненаучным», ограничив эту планку на уровне 15-20%.

«А у того, кто работает на отечественных материалах, цена вырастет в меньшей степени, – добавил эксперт. – Другое дело, что нашим сложно конкурировать: многое сырье для отечественных материалов закупалось за рубежом».

Клиники не поднимали цены на протяжении нескольких лет, за это время их расходы выросли, отметил он. В том числе подорожали импортные материалы, оборудование, увеличились коммунальные расходы. Еще одним фактором роста цен Садовский назвал зарплаты врачей – по его словам, они потеряли доходы от платных приемов.

Дефицита импортных материалов в России нет, заверил эксперт. Однако они подорожали из-за расходов на логистику и страховку рисков при доставке материалов, добавил он.

Напомним, рост цен на услуги стоматологов объясняли тем, что основную часть материалов на рынке занимали ушедшие из России иностранные компании. Они завозили все необходимое – от анестезии, пломб и композитов до полировочных дисков.

Стоматологи ранее рассказали россиянам, как можно сэкономить на лечении зубов. В частности, они призвали сделать более тщательным домашний уход за зубами.