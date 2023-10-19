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Учителей призвали быть начеку после избиения подростка в Химках

Омбудсмен Мишонова: учителя не должны допускать разрастания конфликтов у детей

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Depositphotos

В Химках около одной из школ избили учащегося девятого класса. Сообщалось, что на подростка напали из-за того, что он уроженец Азербайджана, однако детский омбудсмен региона Ксения Мишонова с этим не согласилась. В беседе с телеканалом «360» она заявила, что инцидент – это следствие ошибки взрослых, и призвала учителей тщательнее следить за конфликтами среди детей.

«У нас же насилие не идентифицируется исключительно по национальному признаку, — сказала Мишонова. — Любые дети любой национальности могут применить насилие. Дело не в этом, а в какой-то допущенной ошибке со стороны тех, кто наблюдал эти проявления».

По мнению уполномоченного по правам ребенка, это не первый подобный случай в Химках. Педагогов, по ее словам, следствие проверит на исполнение должностных обязанностей.

Мишонова призвала учителей не замалчивать информацию о подобных инцидентах и не ждать, что конфликт исчезнет.

«Главное не доводить… Понимаете, это все начинается с какой-то мелочи, а потом разрастается в такую историю», — добавила омбудсмен.

Ранее глава СКР Александр Бастрыкин поручил петербургскому управлению СК возбудить уголовное дело в отношении молодых людей, которые на камеру избивали на улице людей, а затем публиковали ролики в интернете. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

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