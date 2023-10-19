Сын рок-музыканта Стаса Намина признался в совершении двойного убийства

Сын легенды русского рока — основателя групп «Парк Горького» и «Цветы» Стаса Намина признался в убийстве своих брата и бабушки, это следует из пресс-релиза Следственного комитета РФ.

Ранее стало известно, что на даче в деревне Крюково в Истринском районе нашли мертвых 30-летнего сына и 85-летнюю тещу Намина.

«На допросе мужчина признался в совершенном преступлении», — говорится в сообщении СК РФ.

По данным Shot, по подозрению в совершению преступления был задержан второй сын музыканта.

Тела Полины Ткаченко и Артема Микояна обнаружили вечером 18 октября. Женщину убили ударом в грудь. У мужчины множественные колото-резаные раны по всему телу. При этом следов борьбы следователи не обнаружили, все вещи в доме остались на тех же местах.

Истринская городская прокуратура возбудила в отношении подозреваемого уголовное дело по статье об убийстве двух лиц.

Ранее в Пермском крае пьяные соседки подрались и сожгли друг другу баню и дом.