Онколог оценила опасность тройной эпидемии в России

Кандидат медицинских наук, врач-колопроктолог, онколог Инна Тулина заявила, что тройной эпидемии, которая может произойти в России в сезон 2023-2024 годов, можно не бояться. Об этом она рассказала в разговоре с Tsargrad.tv.

Врач уверена, что не стоит беспокоиться о возможности очередной пандемии. По ее словам, к сезонным обострениям респираторных заболеваний, таких как грипп и другие вирусные инфекции, просто добавился еще и ковид как еще один вариант вирусных респираторных заболеваний.

Коронавирус, по словам эксперта, по своей тяжести стал похож на грипп и может иметь более высокую степень заражения. Однако по тяжести течения это уже «не тот ковид, которого все боятся», заверила специалист.

Тулина отметила, что у некоторых людей со слабым иммунитетом и другими факторами даже простой грипп мог вызвать опасные последствия, такие как тяжелая пневмония и другие серьезные осложнения.

До этого профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, вирусолог Алексей Аграновский сообщил, что разом заразиться коронавирусом, ОРВИ и гриппом невозможно.

Ранее ВОЗ призвала срочно вакцинироваться из-за угрозы COVID-19 и гриппа.