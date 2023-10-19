Уральский рабочий, перенесший ампутацию из-за травмы во время смены, отсудил 6 млн рублей

В Екатеринбурге пострадавший в цехе рабочий получит компенсацию от своего бывшего работодателя. Об этом рассказал портал E1.

Сергей Кузовлев получил тяжелые травмы во время смены на заводе «Уралтрансмаш». Проработавший в заводских цехах более 30 лет мужчина лишился ног после того, как на него упал груз, подвешенный на стропах крана.

Однако сначала комиссия по расследованию инцидента не нашла в произошедшем вины непосредственно компании. Переживший ампутацию мужчина был уверен, что пострадал из-за технической неисправности крана и плохой организации работы в цехе.

Затем к проверке подключились сотрудники Ростехнадзора и нашли на предприятии многочисленные нарушения трудового режима и выявили случаи несоблюдения требований промышленной безопасности. Затем семь работников завода были привлечены к административной ответственности.

В итоге Кузовлеву удалось получить от «Уралтрансмаша» компенсацию морального вреда в размере 6 млн рублей.

«Суд удовлетворил наши требования частично, уменьшив заявленную компенсацию морального вреда на два миллиона рублей. Представители «Уралтрансмаша» просили суд отказать в иске в полном объеме, активно возражали относительно заявленных требований, даже были против компенсации стоимости коляски. Вопрос подачи апелляционной жалобы обсудим с Сергеем Афанасьевичем позднее. Решение пока не принято», — поделился результатами работы адвокат потерпевшего Владимир Алешин.

На заводе выразили сожаление по поводу несчастного случая.

«Решение о дальнейших процессуальных действиях будет принято после получения судебного акта в окончательном виде», — заключили представители «Уралтрансмаша».

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