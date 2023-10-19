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Безалкогольная вечеринка в уфимском баре закончилась реанимацией для 12-летней девочки

В Уфе 12-летняя девочка попала в реанимацию после вечеринки в баре

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В Уфе школьнице понадобилась госпитализация после вечера в баре. Об этом сообщает «Башинформ» со ссылкой на комментарии регионального минздрава и полиции.

По данным издания, 12-летняя девочка потеряла сознание во время безалкогольной вечеринки. В бар приехали медики, которые забрали пострадавшую в больницу и поместили ее в реанимацию.

«Передана информация в полицию и в комиссию по делам несовершеннолетних. На фоне лечения наблюдалось состояние с положительной динамикой. Выписана 18 октября», — заключили в пресс-службе минздрава.

В МВД отметили, что по факту произошедшего действительно проводится проверка. По предварительным данным, школьница все же выпила спиртное и отравилась.

Ранее в подмосковной школе четверо учеников пострадали от распыления перцового баллончика.

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