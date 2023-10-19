В России призвали ужесточить регулирование продажи пива и сидра

В России отсутствует контроль за оборотом разливных напитков. Так, розничные магазины и кафе не должны получать лицензию на продажу пива и пивных напитков, что может грозить опасными последствиями, пояснил гендиректор НП «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский. В беседе с «Общественной службой новостей» он призвал ужесточить регулирование пивного рынка.

Отсутствие контроля за «наливайками» Черниговский назвал одной из самых больших проблем на алкогольном рынке.

«По сути, профильные институты исполнительной власти, которые должны осуществлять контроль за розничным оборотом алкогольной продукции, подчас даже не знают количество предприятий, реализующих пиво и пивные напитки», — констатировал он.

Чтобы решить проблему, нужно обязать продавцов маркировать акцизами всю алкогольную продукцию. Помимо этого, следует также ввести обязательное лицензирование как их производства, так и розничной реализации, считает эксперт. По его словам, отсутствием контроля часто пользуются недобросовестные операторы алкогольного рынка. В качестве примера он привел ситуацию с отравлением россиян суррогатным сидром «Мистер Сидр».

Ужесточение лицензионных правил со стороны законодателей приведет и к ужесточению контрольных мероприятий, и к повышению безопасности жителей, подчеркнул эксперт.

Напомним, сегодня стало известно о планах проработать вопрос о госрегулировании цен на алкогольные напитки, такие как пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуха.

Сообщалось также, что в России объем розничных продаж алкогольной продукции за первые три квартала 2023 года вырос на 4,4% по сравнению с прошлым годом, причем значительный рост показали слабоалкогольные напитки — плюс 17,5%.