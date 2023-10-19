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В России хотят переименовать села Лох, Пуково и Бухалово

В Госдуму внесут проект о переименовании сел с оскорбительными названиями

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raeevsky/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Фракция «Новые люди» сегодня внесет на рассмотрение в Госдуму законопроект, которым предлагается переименовать оскорбительные названия населенных пунктов, такие как Лох, Пуково и Бухалово. Об этом сообщает Telegram-канал Ксении Собчак «Кровавая барыня» со ссылкой на документ.

Авторы инициативы предлагают установить запрет на использование в названиях населенных пунктов оскорбительных, уничижительных и принижающих достоинство жителей наименований, а также предоставить представительным органам муниципальных образований полномочия принимать решения о переименовании населенных пунктов.

В России есть сотни сел и деревень, названия которых носят оскорбительный, уничижительный или принижающих достоинство жителей характер, говорится в пояснительной записке к документе. В качестве примера депутаты приводят села Лох (Ивановская область), Антилохово (Ивановская область), Шалава (Ярославская область), Мусорка (Самарская область), Пуково (Тверская область), Попки (Псковская область) и Бухалово (Ярославская область).

По их мнению, жители этих населенных пунктов могут подвергаться травле и оскорблениям из-за подобных названий, а родители родившихся там детей стараются сделать так, чтобы у их ребенка в паспорте был указан другой адрес рождения и регистрации.

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