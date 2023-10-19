Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Екатеринбурге станут раритетом жетоны на метро

E1.RU: в Екатеринбурге полностью откажутся от жетонов метро к 2025 году

close
100%
Павел Лисицын/РИА Новости

Представители метро Екатеринбурга сообщили, что к концу 2024 года планируют полностью отказаться от использования жетонов для оплаты проезда. Об этом пишет E1.RU.

В метро рассказали, что переход от оплаты проезда монетами на оплату жетонами был произведен в 1992 году. Вначале они были пластиковыми, а затем метрополитен Екатеринбурга выкупил у Московского метрополитена металлические жетоны. Сообщается, что сейчас 90% пассажиров платят за проезд пластиковыми картами или пользуются транспортными картами.

Жетоны заменят билетами с QR-кодами.

«В первые годы работы метро проезд стоил сначала 5, а затем 15 копеек. Турникеты принимали монетки этого номинала, а кассиры только разменивали деньги. <..> Через пару лет им на смену пришла 50-рублевая монета. Она была такой же формы и размера. Но из-за инфляции сложно было удерживать стабильную цену на проезд, поэтому в этом же году в метро Екатеринбурга появились металлические жетоны», — рассказали в метрополитене.

До этого в Екатеринбурге машина после ДТП вылетела ко входу в метро.

Ранее медики успешно прооперировали попавшую на рельсы в метро беременную екатеринбурженку.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий