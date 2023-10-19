В Екатеринбурге станут раритетом жетоны на метро

Представители метро Екатеринбурга сообщили, что к концу 2024 года планируют полностью отказаться от использования жетонов для оплаты проезда. Об этом пишет E1.RU.

В метро рассказали, что переход от оплаты проезда монетами на оплату жетонами был произведен в 1992 году. Вначале они были пластиковыми, а затем метрополитен Екатеринбурга выкупил у Московского метрополитена металлические жетоны. Сообщается, что сейчас 90% пассажиров платят за проезд пластиковыми картами или пользуются транспортными картами.

Жетоны заменят билетами с QR-кодами.

«В первые годы работы метро проезд стоил сначала 5, а затем 15 копеек. Турникеты принимали монетки этого номинала, а кассиры только разменивали деньги. <..> Через пару лет им на смену пришла 50-рублевая монета. Она была такой же формы и размера. Но из-за инфляции сложно было удерживать стабильную цену на проезд, поэтому в этом же году в метро Екатеринбурга появились металлические жетоны», — рассказали в метрополитене.

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