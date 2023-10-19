Футуролог назвал главную задачу России и всего человечества до конца XXI века

Развитие технологий и искусственного интеллекта неизбежно приведет к сокращению профессий. Но перед человечеством встанут новые задачи, которые потребуют прихода новых специалистов. Среди таких задач основной будет космическая экспансия, считает футуролог Александр Кононов. Ведущую позицию в ее достижении займет Россия, заявил он в беседе с «Общественной службой новостей».

После преодоления текущего кризиса население планеты будет стремиться к выходу человеческой цивилизации на космический уровень, считает футуролог. Эта сфера начнет активно развиваться уже в этом веке, убежден он.

Появятся новые профессии, связанные с колонизацией космоса, считает Кононов. По его мнению, это не только позволит создать новые рабочие места, но и решить проблемы с конфликтами на Земле.

«Индустрия космической экспансии станет новой мощной сферой деятельности, — убежден Кононов. — И поэтому большинство функций, которые сейчас выполняют люди, может быть передано роботам – искусственному интеллекту. А люди смогут сосредоточиться на новых задачах».

Отрасль космонавтики, по его мнению, станет главной и будет отвечать за формирование не менее 50% всего ВВП. При этом Россию Кононов назвал будущим лидером в освоении космоса, «житницей мира» и главной ресурсной базой планеты.

Говоря о новых профессиях, футуролог добавил, что они появятся также в сферах роботизации, создания новых системных решений и внедрения кибертехнологий.

Напомним, исследователи выяснили, что офисные работники являются наиболее подходящей для замены искусственным интеллектом категорией трудящихся. Отмечалось, что около 25% задач офисных сотрудников генеративный искусственный интеллект может взять на себя полностью.

Летчик-космонавт Андрей Борисенко ранее рассказал, что 30% космонавтов никогда не полетят в космос.