Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Футуролог назвал главную задачу России и всего человечества до конца XXI века

Футуролог Кононов: главная задача человечества в будущем – колонизация космоса

close
100%
Роскосмос

Развитие технологий и искусственного интеллекта неизбежно приведет к сокращению профессий. Но перед человечеством встанут новые задачи, которые потребуют прихода новых специалистов. Среди таких задач основной будет космическая экспансия, считает футуролог Александр Кононов. Ведущую позицию в ее достижении займет Россия, заявил он в беседе с «Общественной службой новостей».

После преодоления текущего кризиса население планеты будет стремиться к выходу человеческой цивилизации на космический уровень, считает футуролог. Эта сфера начнет активно развиваться уже в этом веке, убежден он.

Появятся новые профессии, связанные с колонизацией космоса, считает Кононов. По его мнению, это не только позволит создать новые рабочие места, но и решить проблемы с конфликтами на Земле.

«Индустрия космической экспансии станет новой мощной сферой деятельности, — убежден Кононов. — И поэтому большинство функций, которые сейчас выполняют люди, может быть передано роботам – искусственному интеллекту. А люди смогут сосредоточиться на новых задачах».

Отрасль космонавтики, по его мнению, станет главной и будет отвечать за формирование не менее 50% всего ВВП. При этом Россию Кононов назвал будущим лидером в освоении космоса, «житницей мира» и главной ресурсной базой планеты.

Говоря о новых профессиях, футуролог добавил, что они появятся также в сферах роботизации, создания новых системных решений и внедрения кибертехнологий.

Напомним, исследователи выяснили, что офисные работники являются наиболее подходящей для замены искусственным интеллектом категорией трудящихся. Отмечалось, что около 25% задач офисных сотрудников генеративный искусственный интеллект может взять на себя полностью.

Летчик-космонавт Андрей Борисенко ранее рассказал, что 30% космонавтов никогда не полетят в космос.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий