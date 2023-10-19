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Врач рассказал, к каким печальным последствиям может привести кариес, если его не лечить

Врач Алиев: если не лечить кариес, он может привести к проблемам с желудком

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Кариес зубов может возникнуть в любом возрасте и привести к печальным последствиям, если его не лечить. Среди них: разрушение эмали, сколы, трещины на зубах. Об этом «Газете.Ru» рассказал Сабит Алиев, врач-имплантолог-ортопед, главный врач сети стоматологических клиник «Эстет».

«Минеральные вещества начинают растворяться, что приводит к образованию нарушений эмали, которые становятся идеальной средой для развития вредных микробов. В итоге микроорганизмы расщепляют органические вещества в составе и приводят к разрушению зуба. Без лечения кариес не только разрушит эмаль зуба, но и приведет к пульпиту, сопровождающемуся сильными болями», — объяснил врач.

Основные причины образования кариеса — это кислоты бактерий, распространенных в ротовой полости, а также снижение уровня кальция и иммуноглобулина.

«На кариозных зубах быстро образуется налет. Люди с кариесом остро ощущают холодную, сильно сладкую или кислую пищу. Более того, кариес приводит к сколам, трещинам и зазорам между зубами. В результате зубной ряд становится неровным и кривым. В более тяжелых случаях может развиться периодонтит близлежащих мягких тканей. Гной собирается у корня зуба, развивая кисту. Если еще более запустить кариес, воспаляются кости челюсти. Большое количество кариозных зубов может привести к проблемам с желудком. Тогда придется лечить не только зубы, но и ЖКТ», — отметил стоматолог.

По словам Алиева, болезнь может развиваться даже у детей с молочными зубами. Однако причины развития кариеса у детей и взрослых одни и те же: недостаточная или неправильная гигиена полости рта; наследственная предрасположенность; образование небольших трещин или сколов на зубах; частое употребление сладких, острых или кислых продуктов; различные заболевания, приведшие к уменьшению слюны.

«Если с детства научить детей правильно чистить зубы и бережно относиться к своему здоровью, можно избежать образования кариеса. Стоматологи рекомендуют лечить кариес на ранней стадии, чтобы не допустить доведения до пульпита. Глубокий кариес требует долгого лечения и длительных процедур», — резюмировал он.

Ранее стоматолог предостерегла от ежедневного использования отбеливающих зубных паст.

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