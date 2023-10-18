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Под Воронежем автомобиль врезался в автобус с пассажирами

Под Воронежем пять человек пострадали в ДТП с автобусом

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Полиция Воронежской области' class="item-image" >
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В Воронежской области произошла авария с участием автобуса и машины. Об этом сообщает пресс-служба ГУМВД по региону.

Инцидент произошел в городе Семилуки, на улице Ленина. Водитель автомобиля выехал на полосу, предназначенную для встречного движения. В результате мужчина врезался в автобус, который следовал по маршруту «Семилуки-Воронеж».

«В момент происшествия в автобусе находилось семь пассажиров», — сообщается в публикации.

В аварии пострадали водитель машины, находившаяся внутри женщина, пассажир автобуса. Все они были госпитализированы в медучреждение. Позже к врачам обратились еще два человека, которые в момент ДТП находились в автобусе, среди них несовершеннолетний ребенок.

Ранее в Екатеринбурге машина влетела в трамвайную остановку, на которой ждали транспорт люди.

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