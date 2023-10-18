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Во Франции у синагоги задержали мужчину с ножом

Глава МВД Дарманен: мужчину с ножом задержали у синагоги на юге Франции

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Michael Bunel/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава Министерства внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил в социальной сети X (бывший Twitter), что полицейские задержали мужчину с ножом, который собирался напасть на человека возле синагоги в коммуне Канн на юге страны.

«Только что в Канне сотрудники уголовной полиции задержали очень опасного человека с ножом, который хотел напасть на другого человека», — написал он.

По словам министра, благодаря правоохранителям «удалось избежать худшего».

Как сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники в полиции, мужчина поджидал свою жертву рядом с синагогой. Когда он вытащил из-за пояса нож и предпринял попытку напасть на прохожего, вмешались находившиеся поблизости полицейские. Злоумышленник попытался скрыться с места происшествия, однако был задержан.

На прошлой неделе стало известно, что мужчина с ножом напал на школу в городе Аррас на севере Франции.

До этого сообщалось, что во Франции школьник ранил учительницу ножом в горло.

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