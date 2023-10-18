Россиянин выпил пива и впал в кому

Петербуржец выпил пиво и попал в реанимацию. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел на проспекте Ветеранов. По словам жены пострадавшего, она нашла его утром на полу в полуобморочном состоянии. Мужчина сообщил ей, что накануне выпил пиво.

Сначала женщина попыталась самостоятельно оказать ему помощь, но после неудачных попыток вызвала скорую. В результате петербуржца госпитализировали в тяжелом состоянии. На данный момент пострадавший находится в коме.

Какой вид пива привел к таким последствиям, неизвестно. Все обстоятельства произошедшего предстоит выяснить правоохранителям.

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