Политолог рассказал об успехах России в отношениях с Китаем

В ходе визита президента России Владимира Путина в Китай произошло значительное количество встреч с очень разнообразным спектром партнеров России. Об этом по итогам выступления главы государства на церемонии открытия третьего международного форума «Один пояс, один путь» заявил руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов.

По его словам, встречи прошли с представителями Венгрии, Монголии и стран Средней Азии. «Фактически все то, что входит в описание «Один пояс, один путь». То есть это территории, которые находятся вдоль исторического Шелкового пути. Все эти территории представлены в Китае, и руководители этих государств общаются друг с другом, заключают взаимовыгодные контракты и развивают отношения между собой», — сказал он.

Эксперт особенно выделил встречу Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, потому что это руководитель европейской страны, которая относится к недружественному РФ блоку.

«Мы видим, что встреча прошла хорошо. Действительно, Орбан занимает не пророссийскую, не проевропейскую, а провенгерскую позицию. В интересах Венгрии и венгерского народа сотрудничать с Россией», — объяснил политолог.

Также он отметил, что в китайском направлении Россия достигла большого количество прорывов. По его словам, было подписано большое количество контрактов. Среди них он особенно выделил контракт на поставку из России в Китай зерна и прочей сельскохозяйственной продукции.

«Продовольствие сейчас — это новая нефть и газ. Это огромное развивающееся направление. У России очень хорошо получается его развивать и продвигать свою продукцию на мировые рынки. Этот контракт является огромным прорывов и шагом вперед», — отметил Кузнецов.

По его мнению, встреча в Китае в рамках инициативы «Один пояс, один путь» является яркой демонстрацией того, что мир переходит к многополярности, что для торговли стран, которые соседствуют друг с другом или находятся в какой-то геополитической связи, больше не нужны посредники и центробанки.

При этом Кузнецов подчеркнул, что инициатива подобные «Один пояс, один путь» и целому ряду других инициатив способствуют развитию сотрудничеству между странами и регионами.

«Без посредничества так называемых великих держав западного мира это большой шаг вперед в интересах всего человечества», — заключил он.