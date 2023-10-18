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300 тысяч израильтян выехали из страны на фоне конфликта

Jerusalem Post: 300 тысяч израильтян выехали из страны на фоне конфликта

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Corinna Kern/Reuters

Число израильтян, которые покинули свои дома после обострения конфликта с Палестиной достигло 300 тысяч. Об этом сообщает Jerusalem Post.

«Израильский институт демократии сообщил, что число израильтян, эвакуированных из своих домов, достигло 300 тысяч», — говорится в сообщении.

По данным СМИ, большинство покинувших Израиль являются выходцами из приграничной зоны сектора Газа.

Ранее Израиль эвакуировал свои диппредставительства в столицах Египта и Марокко из-за демонстраций, вызванных обострением ситуации в секторе Газа. По информации СМИ, в посольствах Израиля по всему миру объявлен режим повышенной готовности. Подчеркивается, что израильских дипломатов, которым угрожает опасность, будут эвакуировать. Сотрудников посольств попросили не покидать свои дома без необходимости.

До этого сообщалось, что у посольства Израиля в столице Иордании Аммане начались беспорядки.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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