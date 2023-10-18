В Екатеринбурге задержан криминальный авторитет

Полиция Екатеринбурга задержала несколько людей, среди которых оказался криминальный авторитет Марсель Гасанов. Об этом сообщает URA.RU.

Инцидент произошел около кафе «Каспий» на Проезжей улице. Вместе с мужчиной в машине марки Mercedes были сопровождающие его люди. Всего в рамках операции задержали четыре человека.

«В их машине было найдено несколько предметов, похожих на пистолеты Макарова без документов», — сообщается в публикации.

На данный момент правоохранители проводят ряд необходимых экспертиз и проверок. По результатам разбирательства будут приняты необходимые меры.

Гасанов ранее был судим за разбой. Во время отбывания наказания он приобрел статус криминального авторитета. После освобождения мужчина стал часто попадать в поле зрения правоохранителей.

Ранее мужчина в розыске предложил полиции заплатить ему за информацию о его местонахождении.